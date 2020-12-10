Перечислены лекарства и добавки, повышающие артериальное давление

Сегодня, 00:45

Ольга Громова

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Перечислены лекарства и добавки, повышающие артериальное давление

Артериальное давление - один из показателей жизненно важных функций и биомаркеров. В норме оно должно быть в пределах 120/80. Однако на значения могут оказывать влияние различные факторы, даже такие, как погода и неправильная еда. Повысить давление могут и некоторые лекарственные препараты и добавки, которые отпускают без рецепта, предупредили врачи американской клиники Майо.

Если вы используете какой-либо из этих препаратов, обязательно проконсультируйтесь со своим лечащем врачом, дабы взвесить все риски.


Обезболивающие

Некоторые обезболивающие и противовоспалительные препараты, такие как тайленол и алив, могут вызывать задержку воды. Как следствие, почки начинают работать на пределе возможностей, кровяное давление повышается.

Антидепрессанты

Провоцировать повышение артериального давления, воздействуя на несколько химических веществ в головном мозге, могут и некоторые антидепрессанты. В клинике Майо в этот список включили такие препараты, как прозак и эффексор.

Кофеин

Порядка 200–300 мг кофеина могут вызвать временный скачок артериального давления, утверждают эксперты этого медучреждения. Но многие ученые не согласны с ними. Как, к примеру, исследователи из Гарвардской медицинской школы. Они выяснили, что кофе не повышает давление у людей, которые пьют его давно и регулярно. Временный скачок возможен у тех, кто употребляет напиток, содержащий кофеин, очень редко. 

Противоотечные средства

Принцип действия этих лекарств - сужение кровеносных сосудов. Это затрудняет кровоток, кровяное давление повышается. Противоотечные средства также способны уменьшить эффективность некоторых лекарств от гипертонии. Два препарата из этого списка - судафед и нео-синефрин.

Травяные добавки

Как ни странно, они также могут провоцировать развитие гипертонической болезни. Арника, обычно применяемая местно для уменьшения боли, токсична для сердца. Не говоря уже о кровяном давлении.

Женьшень, который многими применяется как иммунномодулятор, а также для увеличения сексуальной активности, также этим «грешит». 

Эфедра, используемая для похудения, может вызвать опасное для жизни увеличение частоты сердечных сокращений и артериального давления.

Источник: Информационное агентство «Informing»

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