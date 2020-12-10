Фактор, повышающий риск развития рака в два раза, выявили ученые

Ученые Медицинской школы Калифорнийского университета в Сан-Диего и онкологического центра Мурса выявили ген, повышающий риск развития рака. О своем исследовании они рассказали на страницах журнала FASEB BioAdvances.

Во время научной работы удалось выяснить, что в ходе эволюции белок, продуцируемый геном SIGLEC12, подвергся мутациям. Как следствие - его способность идентифицировать патогены была утрачена. Учитывая, что кодирующие дисфункциональные белки гены по истечению некоторого времени организмом удаляются, большая часть людей перестала производить белок Siglec-12. Но у 30 процентов населения Земли этот процесс еще сохранился.

Ученые при изучении образцов нормальных и раковых тканей определили, что люди, организмы которых все еще имеют SIGLEC12 и производят соответствующие белки, более чем вдвое подвержены риску развития онкологических заболеваний на поздней стадии в течение своей жизни.

Исследователи из США в ходе своей работы также разработали тест, который позволит определить наличие дисфункционального Siglec-12 и, таким образом, заранее узнать о потенциальных рисках развития злокачественных новообразований и предупредить их появление.

Источник: Информационное агентство «Informing»