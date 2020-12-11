Американский нейрохирург Джозеф Марун рассказал, как остановить потерю мышечной массы после 50 лет

Многие люди боятся, что возраст скажется не только на внешности, но и на их когнитивных способностях. Однако существует еще более реальная опасность, которую нельзя сбрасывать со счетов - потеря мышечной массы. Саркопения страшна тем, что может очень быстро лишить пожилого человека былой подвижности и силы - он сразу же ощутит себя немощным, беспомощным.

«Потеря мышечной массы - это часть процесса старения, о которой широко не принято говорить. Однако надо знать, что организму с возрастом становится все труднее восполнять мышечную ткань. Процесс восстановления становится менее эффективным. Пожилому человеку именно по этой причине труднее встать со стула, чем молодому, тяжело выгуливать собаку», - поясняет известный нейрохирург, доктор медицины Джозеф Марун.

В силах каждого пожилого человека предпринять шаги, которые помогут остановить потерю мышечной массы, а также улучшить общее самочувствие.

Марун рекомендует начать с ревизии своего питания. Еда должна быть здоровой и полезной.

«Когда вы едите бургер из фаст-фуда, наполненный антибиотиками и гормонами, запивая его фосфорной кислотой и 12 чайными ложками сахара в газировке, это вызовет воспаление в вашем теле. Это самая распространенная причина многих хронических заболеваний», - пояснил эксперт.

Врач советует принимать добавки. По словам Маруна, многие люди за 50 почему-то убедили себя, что если они будут употреблять белок в большом количестве, их мышцы будут в порядке. Это большое заблуждение, говорит доктор медицины, ибо с возрастом организм уже не может перерабатывать белок так, как раньше.

Доктор предлагает принимать витамин D с кальцием для улучшения здоровья костей и комбинацию глюкозамина с хондроитином для улучшения суставов. Добавление HMB, научно доказанной добавки для увеличения мышечной массы, плюс витамин D 3 к ежедневному потреблению белка улучшит здоровье мышц.

Не стоит забрасывать кроссовки в дальний угол своего шкафа. Главная рекомендация для людей предпенсионного и пенсионного возраста:

«Меньше сиди, больше двигайся».

«Многие люди перестают заниматься спортом, потому что становятся старше. Они не осознают, что стареют в том числе потому, что перестают быть физически активными», - говорит Марун.

Курение и алкоголь - два общих токсина, которые здоровья не прибавляют - их надо исключить.

Доктор также рекомендует после 50 лет избегать выгорания и стремиться развить устойчивость к стрессовым ситуациям.

Источник: Информационное агентство «Informing»