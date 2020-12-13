Специалист Роспотребнадзора описала возможные последствия коронавируса

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в беседе с РИА Новости описала возможные последствия коронавирусной инфекции для организма.

По ее словам, довольно часто перенесшие коронавирус люди могут сталкиваться со слабостью и быстрой утомляемостью. Также может появляться головная боль, докучать кашель и чувство жжения в грудной клетке. В списке возможных последствий - снижение памяти и концентрации внимания.

Пшеничная указала, что некоторые россияне после перенесенного коронавируса жалуются также на тахикардию, головокружение и мышечные боли.

«Неслучайно существует реабилитационный период, когда после тяжелой инфекции рекомендуется не сразу выходить на работу, а поберечь себя, дать время на восстановление организма», — говорит Пшеничная.

Ранее специалист рассказывала, что коронавирусная инфекция, если она протекает в тяжелой форме, может спровоцировать выпадение волос, поскольку организм все силы сосредотачивает на поддержании жизненно необходимых функций.

Однако не стоит забывать, что «волосопад» может быть вызван стрессом и гормональными изменениями.

Источник: Информационное агентство «Informing»