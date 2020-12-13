В ВОЗ сочли COVID-19 войной между человечеством и миром вирусов

Сегодня, 19:25

Ольга Громова

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В ВОЗ сочли COVID-19 войной между человечеством и миром вирусов

Войной между человечеством и миром вирусом назвала представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович пандемию коронавируса COVID-19.

О вспышке новой инфекции в Ухане Китай объявил в декабре минувшего года. Официальное заявление было сделано 31 декабря, когда мир готовился к встрече нового года. Тогда, в предпраздничной суете, не все обратили внимание на эти новости.


Некоторые даже не подозревали, насколько все может быть серьезным. Но уже в марте коронавирус распространился настолько, что 11 числа месяца ВОЗ объявила пандемию.

К сему моменту ковидом заразились свыше 71,5 человек. Для 1,6 миллиона COVID-19 стал смертельным.

«Это война между человечеством и миром вирусов», — считает Мелита Вуйнович.

Своим мнением она поделилась в фильме «Опасный вирус. Первый год» на телеканале «Россия-1».

Источник: Информационное агентство «Informing»

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