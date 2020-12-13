Российские эксперты рассказали, как законно отказаться от вакцинации против коронавируса

Российские эксперты сообщили о способе, по которому можно законно отказаться от процедуры вакцинирования. По словам юристов, некоторые неточности в документах позволяют гражданину юридически грамотно отказаться от прививки против коронавируса.

Как отметили эксперты, многие россияне по-прежнему считают, что российские разработки против коронавируса еще недостаточно изучены, и риск появления побочных эффектов остается высоким. Будучи неуверенными в российской вакцине, некоторые граждане хотят избежать процедуры массового вакцинирования, которое государство планирует начать в 2021 году. Известно, что для этой цели из госбюджета уже выделены средства, но пока что государство не может принудительно заставить граждан ставить себе укол от коронавируса. Дело в том, что вакцину от коронавируса «Спутник V» пока еще не включили в официальный список — перечень профилактических прививок, который утвержден Приказом Минздрава РФ от 21.03.2014 года No125.





Исходя из этого, пока что граждане могут на абсолютно законных основаниях отказаться от вакцинации, если существуют сомнения в эффективности вакцины. В то же время, если российский Минздрав внесет антиковидную прививку в этот перечень, то гражданам в обязательном порядке придется прививаться. Причем, на законодательном уровне это может регулироваться довольно строго — вплоть до того, что работодатель будет отказывать работнику в должности, если у него не будет этой прививки, а студенты не смогут проходить обучение, пока не вакцинируются от коронавируса.

Источник: Информационное агентство «Informing»