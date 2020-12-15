ВОЗ оценила опасность обнаруженной в Британии новой мутации коронавируса

Вчера, 21:25

Ольга Громова

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ВОЗ оценила опасность обнаруженной в Британии новой мутации коронавируса

Выявленная в Британии новая мутация коронавируса имеет признаки более заразной, но все же новая разновидность патогена опасна не более, чем уже известные. Об этом во вторник, 15 декабря, заявил спецпосланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Дэвид Набарро.

«Она кажется более заразной, однако не представляется более опасной», — отметил Набарро.

Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария ван Керкхове добавила, что на текущий момент ученые не имеют доказательств того, что новая разновидность коронавируса каким-то образом поспособствовала ускорению эпидемии на территории Королевства.


14 декабря глава британского Минздрава Мэтт Хэнкок рассказал, что британские ученые выявили новую разновидность коронавируса, и он «может быть связан с ускоренным распространением эпидемии на юго-востоке Англии».

Мария ван Керкхове говорит, что выявленная мутация пока не ведет себя как-то по-другому, однако расслабляться не стоит и следует внимательно следить за изменениями. Она заверила, что все известные мутации коронавируса проходят тестирование и изучаются, и новая в том числе.

Следует понимать, что это не исключительный случай. Мутации происходят довольно часто и являются обычным делом.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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