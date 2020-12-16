Медики заявили о пользе простуды в борьбе с коронавирусом

Сегодня, 01:10

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Медики заявили о пользе простуды в борьбе с коронавирусом

Полезный эффект от простуды в условиях пандемии коронавируса выявили британские учены. Согласно исследованию ученых из Университетского колледжа Лондона и Института Фрэнсиса Крика, часто простуда происходит из-за наличия в организме вполне безобидных вирусов, которые могут даже провоцировать выработку антител к вирусу COVID-19. 

По словам ученых, простуда в большинстве случаев вызывается коронавирусами совсем другого типа, чем COVID-19, и при соприкосновении с ними организм все равно продуцирует выработку антител, которые могут повысить защитную способность иммунитета при столкновении с SARS-CoV-2. Такой вывод эксперты сделали на основании масштабного исследования, в котором была выявлена проанализированая способность человека вырабатывать антитела к этой болезни.


Оказалось, что дети, которые никогда не болели ковидом, имели в крови антитела к SARS-CoV-2. Ученые предположили, что это является следствием частого заболевания простудой, ведь те безобидные вирусы, которые вызывают простуду, стимулируют организм вырабатывать антитела и к такому опасному заболеванию, как вирус COVID-19.

Автор исследования Кевин Ниг пояснил, что дети чаще болеют простудой, которая связана с коронавирусами, чем взрослые. В то же время эксперт указал, что пока нет доказательств того, что эти антитела полностью предотвращают заражение или распространение SARS-CoV-2.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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