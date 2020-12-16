Российский эпидемиолог предупредил о необратимых последствиях COVID-19 у пожилых людей

Сегодня, 16:45

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Российский эпидемиолог предупредил о необратимых последствиях COVID-19 у пожилых людей

Специалист НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Федор Лисицын рассказал о том, как коронавирусная инфекция влияет на организм пожилых людей. По его словам, тяжелая форма болезни приводит к необратимым повреждениям легочной ткани. Об этом сообщает «News.ru».

«К сожалению, тяжелые формы коронавируса приводят к необратимому поражению в легких, особенно у людей старше 60 лет. Все потому, что у пожилых людей очень слабо развита регенерация легочной ткани, поэтому после болезни развивается фиброз легких», - сообщил Лисицын.

Специалист уточнил, что фиброз легочной ткани развивается не только после коронавируса. У пожилых людей он может появиться и после тяжелой пневмонии и других заболеваний легких.


Также Лисицын высказал свое мнение по поводу информации о том, что коронавирусная инфекция, проникая в организм, не покидает его даже после выздоровления.

«Таких случаев еще не было. Это всего лишь наблюдения, которые требуют клинических проверок и доказательств. Вероятность этого может быть, а может и не быть. Напомню, что за время существования коронавируса, мимо нас прошло такое количество спорных предположений, которые в итоге не подтвердили свою достоверность», - заключил эксперт.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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