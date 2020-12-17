Зарубежные врачи перечислили продукты, которые помогают предотвратить закупорку артерий

Закупорка артерий во многих случаях приводит к летальным исходам.

Атеросклероз, который зачастую вызывается хроническим воспалением в организме, можно предотвратить или уменьшить проявления, если улучшить свой рацион. Достаточно будет употреблять регулярно продукты, которые будут, словно губка, очищать сосуды, делать их эластичными, препятствовать образованию бляшек и тромбов.

Популярный американский врач Мехмет Оз, ведущий программы «Шоу доктора Оза», советует кушать фасоль и называет ее волшебной едой.

«Чем дольше вы ее едите, тем здоровее становятся ваши артерии», - говорит он.

Оз объясняет: эта представительница бобовых богата клетчаткой. А последняя работает по принципу щетки, очищая засоренные сосуды. Фасоль, особенно белая, помогает также контролировать уровень холестерина в крови и держит в норме артериальное давление.

Растворимая клетчатка содержится и в цельнозерновых продуктах. Они помогают избавиться от плохого холестерина на стенках артерий и снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

«Люди, которые съедают хотя бы одну порцию цельнозерновых продуктов в день, имеют более низкий риск сердечных заболеваний и инсульта», - поведал Марк Перейра, эпидемиолог по питанию из Школы общественного мнения Университета Миннесоты.

Иногда полезен выдержанный экстракт чеснока. Эта добавка, как показало трехмесячное исследование польских ученых, помогает уменьшить воспаление в организме и уменьшает жесткость артерий.

Кардиолог из Медицинского центра Харбор при Калифорнийском университете Мэтью Будофф обратил внимание на то, что прием выдержанного экстракта чеснока также дает дополнительную пользу - предотвращает кальцинирование сосудов.

Добавка полезна как для замедления развития атеросклероза, так и для обращения вспять ранних стадий сердечных заболеваний.

Кроме того, зарубежные врачи настоятельно советуют кушать ягоды - они снимают воспаление в артериях, а также помогают избавиться от налета на стенках.

Заправлять пищу предпочтительнее оливковым маслом первого отжима. Этот продукт не только снижает риск высокого кровяного давления и образования тромбов, но и снижает риск рака груди. Исследовательская статья, опубликованная в BMC Medicine, говорит о том, что люди, потреблявшие оливковое масло первого отжима, имели на 48% меньше риск сердечно-сосудистой смертности.

А в салаты и выпечку стоит добавлять льняное семя - оно богато клетчаткой, полезными жирами и содержит важные для сердца минералы, кальций и магний. Продукт, как показали исследования, снижает образование бляшек в артериях на 40 процентов.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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