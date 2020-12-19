Вирусолог: из-за мутаций коронавирус станет непобедимым

Вакцина отнюдь не единственный способ спасения от коронавируса. Сейчас следует активизировать работу над созданием лекарственных препаратов, которые будут подавлять вирус в организме - у ковида есть потенциал для того, чтобы мутировать до такой степени, что вакцины станут совершенно бесполезными. Об этом в беседе с агентством URA.RU предупредил вирусолог, экс-заведующий лабораторией особо опасных инфекций центра «Вектор» Александр Чепурнов.

«Большинство создаваемых вакцин от коронавируса нацелены против белков рецептор-связывающего домена, с помощью которого вирус присоединяется и потом проникает в клетку. При этом уже зафиксировано несколько случаев, когда появляются мутации, при которых в некоторых из белков рецептор-связывающего домена выявлялись штаммы, способные уклоняться от антител. Это значит, что могут появиться мутации, способные оказывать сопротивление вакцине», — пояснил господин Чепурнов.

Самое печальное, что противостоять этому процессу невозможно, поскольку вирус мутирует постоянно. И это, как правило, случайный процесс, контролировать который невозможно.

Вирусолог добавил, что на данный момент вирус распространился на огромной территории и среди огромной массы населения - его истинные масштабы неизвестны. Поэтому следует быть готовыми к тому, что вакцина будет не единственным способом спасения от пандемии коронавируса. Надо вести работу над созданием лекарств, которые будут подавлять вирус в организме.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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