Названы семь преследующих пациентов после коронавируса симптомов

Вчера, 23:10

Александр Зуев

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Названы семь преследующих пациентов после коронавируса симптомов

Люди, перенесшие заболевание, вызванное коронавирусом, могут жаловаться на симптомы, которые врачи уже назвали «постковидным синдромом». У этого состояния семь основных проявлений. Речь идет о  слабости, которую переболевший может ощущать месяцами,  сильной головной боли и нарушении психики.

Также некоторые сообщают, что у них появляются навязчивые мысли о возможном инсульте или иммунодефиците. У кого-то начинаются панические атаки и нарушается сон.  Порой нарушения психики могут быть очень грубыми. Люди просто ноют из-за своих заболеваний. Вполне возможны нарушение стула, ухудшение когнитивных функций и памяти. Так, люди жалуются на «туман в голове», забывчивость,  невозможность вспомнить нужное слово или сосчитать цифры в уме.  Также происходят нарушение обоняния и обонятельные галлюцинации. Кроме того, перенесшие коронавирус  сообщают о преследующих их  неприятных запахах.


Как отметил председатель правления Московского городского научного общества терапевтов, профессор Павел Воробьев, обычные и необычные симптомы коронавируса связаны в основном с поражением мозговой ткани. Он также заявил, что к такому выводу врачи пришли после того, как были собраны анкеты у 1300 больных с постковидным синдромом. Также было установлено, что симптомы нередко проявляются волнообразно, заметил Воробьев.

Ранее биолог Анча Баранова рассказала, что у 3-5% людей есть генетическая предрасположенность к тому, что коронавирус будет проходить в тяжелой форме даже если у человека нет сопутствующих заболеваний. Прежде всего, это обусловлено генетически ослабленным иммунитетом.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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