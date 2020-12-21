Ученые усомнились в данных о новом штамме коронавируса

От британского премьер-министра Бориса Джонсона требуют опубликовать неопровержимые доказательства данных о мутировавшем коронавирусе. Дело в том, что новость о появлении в Великобритании новой разновидности вируса повергла жителей этой страны в панику, а ученых застала врасплох. Сейчас специалисты требуют внести ясность в заявление о том, что новый штамм COVID-19 на 70% более заразен, чем тот вирус, который циркулирует в мире.

Эти опасения послужили причиной для введения жестких ограничений, которые в Великобритании были восприняты как «отмена Рождества» для миллионов жителей.

В научной среде все больше находится скептиков, которые сомневаются относительно заразности нового штамма. Так, профессор доказательной медицины факультета первичной медико-санитарной помощи Оксфордского университета в Наффилде Карл Хенеган заявил, что еще рано делать выводы.

Профессор отмечает, что отсутствие оснований для цифр подрывает доверие общества. Также он заявил, что хотелось бы иметь очень четкие доказательства.

Новый штамм коронавируса был обнаружен в сентябре в Кенте. К середине ноября 28% случаев заражения в Лондоне были связаны с этим заболеванием. За неделю, с 9 декабря, на него приходилось уже 62% случаев инфицирования.

После появления этой информации сразу несколько стран прекратили авиасообщение с Великобританией. Но ученых эти данные не впечатлили и они требуют более конкретных доказательств.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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