Союз пациентов сообщил о дефиците более 40 лекарств в российских аптеках

Всероссийский союз пациентов (ВСП) заявил, что пандемия повлияла на нехватку лекарственных препаратов. Дефицит некоторых лекарств обусловлен повышенным спросом на них.

С августа в России зафиксирован дефицит 42 препаратов. Речь в том числе может идти о жизненно важных лекарствах, которые необходимы для лечения пациентов с муковисцидозом, рассеянным склерозом, онкологическими и другими серьезными заболеваниями.

Перебои с лекарствами от хронических заболеваний, которые можно использовать и для лечения коронавируса, начались в апреле. Из аптек исчезли антибиотики (левофлоксацин и азитромицин), антикоагулянты (эноксапарин натрия), противоопухолевые и иммуносупрессивные препараты (гидроксихлорохин и тоцилизумаб). В сентябре ситуация с нехваткой этих лекарств усугубилась. Всероссийский союз пациентов сообщил об этой проблеме президенту, правительству, Минздраву и Минпромторгу.

В ВСП считают, что для решения этого вопроса следует нарастить объемы производства препаратов и изменить механизм формирования отпускных цен. Также было подчеркнуто, что этот вопрос требует срочного решения, так речь идет о людях с серьезными болезнями.

В начале декабря глава Минздрава Михаил Мурашко заметил, что некоторым субъектам удалось наладить поставки лекарств, но в других регионах дефицит препаратов остается актуальным.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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