Ученый сообщил о сохранении уровня летальности нового штамма коронавируса

Сегодня, 00:50

Ольга Громова

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Ученый сообщил о сохранении уровня летальности нового штамма коронавируса

Мутации коронавируса SARS-CoV-2 продолжаются, но его патогенность значительных изменений вследствие этого существенно не изменилась. Не увидели ученые и роста уровня летальности. Об этом заявил глава отдела экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Шестопалов в беседе с агентством «Интерфакс».

По его словам, вирусы мутируют постоянно и с высокой скоростью, поэтому ничего удивительного в мутациях нет.

«Сейчас выявлен вариант британский, до этого выявлялся датский — однако в целом летальность вызванного им заболевания не меняется, оставаясь в границах 1–3 процентов в зависимости от того, кто как считает», — отметил Шестопалов.

Специалист считает, что надо продолжать изучение вируса, так как пока недостаточно данных для того, чтобы сделать выводы о доминации нового штамма.

Напомним, вчера, 20 декабря, ВОЗ сообщила, что на текущий момент какого-либо воздействия новой мутации COVID-19 на его летальность не фиксируется.

Директор департамента пандемий и эпидемий ООН Сильви Бриан убежден, что новый британский штамм коронавируса влияние на действие противокоронавирусной вакцины не окажет, но все же также придерживается мнения о необходимости проведения дополнительных специальных исследований.

Ранее стало известно, что из-за нового штамма коронавируса, распространившегося на юге Британии и в Лондоне, авиасообщение с Королевством приостановили свыше 20 государств. Борис Джонсон, британский премьер, заявлял, что есть признаки того, что новый штамм коронавируса, распространившийся по стране, на 70 процентов заразнее, нежели первоначальный.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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