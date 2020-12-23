Каждый сотый житель Земли уже заразился коронавирусом, следует из подсчетов ТАСС , в основу которых легли данные властей, экспертов и СМИ.

Общее число заразившихся новым коронавирусом в мире уже более 77,95 миллиона человек. Таким образом, доля заразившихся вирусом с короной составила более одного процента населения планеты. Фонд ООН в области народонаселения по состоянию на середину текущего года все население планеты оценил в 7,795 миллиарда человек.

В странах с относительно небольшим количеством населения, как правило, самая высокая доля заразившихся. К примеру, в маленькой Андорре заразились уже 9,9 процентов населения (7 633 человек), в Люксембурге - 7,3 процента (44 809 человек).

В Черногории ковид поразил не менее 7,2 процента населения страны - это 44 542 человека, а в Соединенных Штатах Америки - 5,6 процента (свыше 18,2 миллиона).

Что касается России, этот показатель на уровне 1,9 процента - 2,9 миллиона человек.

При этом распространение коронавируса в мире продолжает ускоряться. Если до сентября, до старта так называемой второй волны, в мире каждый день регистрировалось порядка 300 тысяч новых случаев, то в октябре показатель возрос до 600 тысяч человек. А 20 декабря ВОЗ зафиксировала новый рекорд - суточный прирост в 800 тысяч.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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