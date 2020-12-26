Российский эпидемиолог спрогнозировал ухудшение ситуации с коронавирусом в январе

Вчера, 23:15

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Российский эпидемиолог спрогнозировал ухудшение ситуации с коронавирусом в январе

Российский эпидемиолог и доктор медицинских наук Игорь Гундаров сообщил об общем ухудшении эпидемической картины в мире, которая достигнет худших показателей в январе. По словам эксперта, такой процесс является естественным, поскольку большинство вирусных инфекций обостряются в зимний период, передает «Ura.ru».

Переход заболеваемости коронавирусом на новый этап является вполне прогнозируемым, поскольку такая тенденция является естественной практически для всех вирусных инфекций. 

«Зимний период — традиционный период обострения вирусных инфекций. С 22 сентября началась сезонная первая, самая маленькая волна коронавируса. С 22 декабря по январь будет вторая волна, а с 22 марта по апрель наступит третий пик, и вероятно он будет самым опасным», – прокомментировал эпидемиолог. 

При этом Игорь Гундаров отметил, что в отдельных регионах Россия уже выходит на плато по коронавирусу, что стало возможным благодаря началу политики массовой вакцинации, и третья волна коронавируса в целом будет слабее, чем весенние показатели 2020 года.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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