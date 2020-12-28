Врач назвал коронавирус COVID-19 самым большим ударом по психике со времен Второй мировой войны

Вчера, 21:25

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Врач назвал коронавирус COVID-19 самым большим ударом по психике со времен Второй мировой войны

Врач назвал коронавирус самым большим ударом по психике со времен Второй мировой войны.

По мнению президента британского Королевского колледжа психиатров Эдриана Джеймса, коронавирусная пандемия оказала настолько сильное влияние на психику людей, что ее негативные проявления могут давать о себе знать еще не один год. Причем, такого влияния люди не испытывали со времен Второй мировой войны. По окончании первой волны ковида, британские психологи и психотерапевты принимали увеличившийся многократно поток пациентов.

Как разъяснил специалист, на психику влияет совокупность факторов: болезнь или смерть близких, социальные и экономические последствия и, конечно, собственное заболевание «короной».


«Это, вероятно, самый большой удар по психическому здоровью со времен Второй мировой войны. Оно не прекратится, когда вирус будет под контролем и в больнице останется мало людей», - заявил Джеймс.

По словам психиатра, услуги его коллег-врачей необходимо сделать для людей более доступными, особо обратив внимание на уязвимые категории граждан. Наиболее тяжело приходится людям старшего поколения, которые были вынуждены долгое время провести на самоизоляции. Может статься так, предположил Джеймс, что после спада пандемии им будет сложно восстанавливать социальные связи.

Проанализировав сложившуюся ситуацию, в Центре психического здоровья  отметили: порядка 10 млн людей потребуется новая или дополнительная поддержка психического здоровья, «сломанного» пандемией коронавируса. Примерно 1,3 млн человек, которые раньше ни на что не жаловались, потребуют избавления от тревожных состояний, а 1,8 миллионов - от депрессии.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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