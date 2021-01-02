Китайский министр рассказал о происхождении коронавируса COVID-19

Коронавирус появился сразу во многих местах по всему миру, но Китай стал первой страной, где его идентифицировали.

Об этом заявил глава МИД Китая Ван И.

В беседе с агентством «Синьхуа» он сообщил, что хотя Пекин стал первым, кто заявил об эпидемии.

«Всё больше и больше исследований показывают, что пандемия, вероятно, возникла во многих местах по всему миру», - отметил Ван И.

Он подчеркнул, что Китай выступает «решительно против» политизации пандемии. Власти Китая, заявил дипломат, не позволят «загрязнить ложью» объективное повествование и коллективную память о борьбе с пандемией.

Напомним, 31 декабря 2019 года Китай сообщил, что в Ухане началась эпидемия неизвестной пневмонии. Изначально считалось, что источником заражения стал рынок морепродуктов. Китайские власти только спустя три недели признали факт передачи вируса от человека к человеку.

О том, что коронавирус возник не в Ухане, хотя и был там обнаружен впервые заявил ранее бывший главный эпидемиолог Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Цзэн Гуан.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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