Академик Давид Иоселиани рассказал, как нужно принимать разжижающие кровь лекарства

При коронавирусной инфекции важно не допустить повышения уровня свертываемости крови.
Как правильно принимать разжижающие кровь лекарства, рассказал академик РАН Давид Иоселиани, передает МК.
Он подчеркнул, что пока нет однозначных доказательств того, что у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями инфекция будет протекать хуже, чем у человека без таковых. Поэтому, по его мнению, принимать сезонно атикоагулянты, чтобы снизить вероятность осложнений в случае заражения коронавирусной инфекцией недопустимо. Такие препараты нельзя принимать не по схеме.
«Если я назначаю пациенту этот класс препаратов, я его предупреждаю, что принимать их нужно ежедневно в одно и то же время», - объяснил эксперт.
По его словам, лучше вообще отказаться от приема антикоагулянтов, если нет возможности принимать эти лекарства регулярно. А заменить их можно препаратами-дезаграгантами, которые, как объяснил Иоселиане, имеют схожее влияние на организм, но действуют мягче. Их, по словам эксперта, любой человек после 40-59 лет, имеющий склонность к ишемической болезни сердца с тромботическими осложнениями, может принимать постоянно.
«Они мягко действуют, не вызывают резких изменений в свертывающей системе и немного разжижают кровь», - рассказал ученый.
Источник: Информационное агентство «Informing»,
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