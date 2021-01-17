Опубликован перечень признаков того, что человек уже переболел коронавирусом Covid-19

Многие люди подозревают коронавирус, когда лишаются возможности распознавать запахи. Но часть пациентов вообще переносят инфекцию бессимптомно. Только в одной Москве Covid-19 никак себя не проявлял у двух миллионов жителей столицы. А ведь в реальности таких людей гораздо больше. У многих коронавирус так и не был определен лабораторно - просто в силу того, что не было повода для того, чтоб предположить заражение.

Между тем даже бессимптомно перенесенный ковид не проходит бесследно для организма и проявляется различными симптомами.

Сотрудники Оксфордского университета, проанализировав медицинские истории пациентов, составили перечень признаков, указывающих, что человек все же уже переболел коронавируса.

Диарея . Этот признак чаще всего беспокоит детей.

Беспричинная усталость и быстрая утомляемость . Беспокоит практически всех, кто перенес коронавирус бессимптомно, даже когда минуло три или больше месяца после протекавшего бессимптомно ковида.

Спазм в нижней части живота . Ученые поясняют это тем, что коронавирус поражает нижнюю часть легких. В результате спазм отдает в брюшную полость. Боль при этом не интенсивная, а умеренная.

Конъюнктивит . После коронавируса довольно часто может наблюдаться покраснение глаз, слезотечение или ощущение песка в глазах.

Аносмия и потеря вкуса. Эти два симптома могут как указывать на коронавирус, так и сигналить о том, что человек уже переболел инфекцией нового типа. Это проявление болезни присуще 90 процентам зараженных.

А чтобы удостовериться в том, что был перенесен именно ковид, а не привычные ОРЗ, следует сдать тест на антитела.





Источник: Информационное агентство «Informing»,

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