Опубликован перечень признаков того, что человек уже переболел коронавирусом Covid-19

Вчера, 22:40

Ольга Громова

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Опубликован перечень признаков того, что человек уже переболел коронавирусом Covid-19

Многие люди подозревают коронавирус, когда лишаются возможности распознавать запахи. Но часть пациентов вообще переносят инфекцию бессимптомно. Только в одной Москве Covid-19 никак себя не проявлял у двух миллионов жителей столицы. А ведь в реальности таких людей гораздо больше. У многих коронавирус так и не был определен лабораторно - просто в силу того, что не было повода для того, чтоб предположить заражение.

Между тем даже бессимптомно перенесенный ковид не проходит бесследно для организма и проявляется различными симптомами.


Сотрудники Оксфордского университета, проанализировав медицинские истории пациентов, составили перечень признаков, указывающих, что человек все же уже переболел коронавируса.

  • Диарея. Этот признак чаще всего беспокоит детей.

  • Беспричинная усталость и быстрая утомляемость. Беспокоит практически всех, кто перенес коронавирус бессимптомно, даже когда минуло три или больше месяца после протекавшего бессимптомно ковида.

  • Спазм в нижней части живота. Ученые поясняют это тем, что коронавирус поражает нижнюю часть легких. В результате спазм отдает в брюшную полость. Боль при этом не интенсивная, а умеренная.

  • Конъюнктивит. После коронавируса довольно часто может наблюдаться покраснение глаз, слезотечение или ощущение песка в глазах.

  • Аносмия и потеря вкуса. Эти два симптома могут как указывать на коронавирус, так и сигналить о том, что человек уже переболел инфекцией нового типа. Это проявление болезни присуще 90 процентам зараженных.

А чтобы удостовериться в том, что был перенесен именно ковид, а не привычные ОРЗ, следует сдать тест на антитела.


Источник: Информационное агентство «Informing»,
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