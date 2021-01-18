Проректор Боровков: Петербург вышел на пик второй волны COVID-19

Петербург вышел на пик второй волны COVID-19, заявил в интервью изданию «Фонтанка.Ру» проректор по перспективным проектам СПбПУ Алексей Боровков.

Он отметил, что эксперты непрерывно следят за распространением коронавирусной инфекции в Северной столице. Прорабатываются различные варианты развития эпидемии. И на данный момент наиболее вероятным является прогноз на уровне 110 тыс. активных больных к началу февраля.

Боровков рассказал, что сейчас в Петербурге наблюдается снижение числа активных больных, что не может не радовать. Поэтому можно говорить о том, что город вышел на пик второй волны.





Тем не менее, риски ухудшения ситуации сохраняются. В частности, ситуация может ухудшится, если в город попадут более заразные штаммы коронавируса, выявленные в других странах. Но пока оснований ужесточать ограничительные меры нет.

Чтобы не допустить негативного сценария, Боровков советует всем проявлять максимальную социальную ответственность. Важно соблюдать дистанцию, носить маски, а по возможности работать дистанционно и не появляться без необходимости в людных местах.

«Резюмируя, я бы сказал, что мы в новом году остались на том же минном поле, просто пока мины стали слегка реже попадаться на нашем пути», - подчеркнул Боровков.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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