Проректор Боровков: Петербург вышел на пик второй волны COVID-19

Сегодня, 14:35

Анна Лисова

0

Image 16+
Проректор Боровков: Петербург вышел на пик второй волны COVID-19
Проректор по перспективным проектам СПбПУ Алексей Боровков

Петербург вышел на пик второй волны COVID-19, заявил в интервью изданию «Фонтанка.Ру» проректор по перспективным проектам СПбПУ Алексей Боровков. 

Он отметил, что эксперты непрерывно следят за распространением коронавирусной инфекции в Северной столице. Прорабатываются различные варианты развития эпидемии. И на данный момент наиболее вероятным является прогноз на уровне 110 тыс. активных больных к началу февраля. 

Боровков рассказал, что сейчас в Петербурге наблюдается снижение числа активных больных, что не может не радовать. Поэтому можно говорить о том, что город вышел на пик второй волны. 

Тем не менее, риски ухудшения ситуации сохраняются. В частности, ситуация может ухудшится, если в город попадут более заразные штаммы коронавируса, выявленные в других странах. Но пока оснований ужесточать ограничительные меры нет. 

Чтобы не допустить негативного сценария, Боровков советует всем проявлять максимальную социальную ответственность. Важно соблюдать дистанцию, носить маски, а по возможности работать дистанционно и не появляться без необходимости в людных местах. 

«Резюмируя, я бы сказал, что мы в новом году остались на том же минном поле, просто пока мины стали слегка реже попадаться на нашем пути», - подчеркнул Боровков. 

Источник: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Дзен
Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Проректор Боровков: Петербург вышел на пик второй волны COVID-19

Сегодня, 14:35

Опубликован перечень признаков того, что человек уже переболел коронавирусом Covid-19

Вчера, 22:40

Академик Давид Иоселиани рассказал, как нужно принимать разжижающие кровь лекарства

13-01-2021, 18:15

Китайский министр рассказал о происхождении коронавируса COVID-19

2-01-2021, 13:50

Врач назвал коронавирус COVID-19 самым большим ударом по психике со времен Второй мировой войны

28-12-2020, 21:25

Российский эпидемиолог спрогнозировал ухудшение ситуации с коронавирусом в январе

26-12-2020, 23:15

Каждый сотый житель Земли уже заразился коронавирусом

23-12-2020, 15:20

Ученый сообщил о сохранении уровня летальности нового штамма коронавируса

22-12-2020, 00:50

Союз пациентов сообщил о дефиците более 40 лекарств в российских аптеках

22-12-2020, 00:40

Ученые усомнились в данных о новом штамме коронавируса

21-12-2020, 21:10

Названы семь преследующих пациентов после коронавируса симптомов

19-12-2020, 23:10

Вирусолог: из-за мутаций коронавирус станет непобедимым

19-12-2020, 21:00

Зарубежные врачи перечислили продукты, которые помогают предотвратить закупорку артерий

17-12-2020, 17:10

Российский эпидемиолог предупредил о необратимых последствиях COVID-19 у пожилых людей

16-12-2020, 16:45

Медики заявили о пользе простуды в борьбе с коронавирусом

16-12-2020, 01:10

ВОЗ оценила опасность обнаруженной в Британии новой мутации коронавируса

15-12-2020, 21:25

Российские эксперты рассказали, как законно отказаться от вакцинации против коронавируса

13-12-2020, 23:40

В ВОЗ сочли COVID-19 войной между человечеством и миром вирусов

13-12-2020, 19:25

Специалист Роспотребнадзора описала возможные последствия коронавируса

13-12-2020, 16:10

Привычка выпивать стакан воды по утрам может довести до рака желудка

12-12-2020, 11:35

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров