Первые штаммы коронавируса появились 20-70 лет назад, заявил биолог Тревор Бедфорд.

Он провел исследование совместно со своими коллегами из центра рака Fred Hutch в Сиэтле. Целью этого исследования было узнать возраст коронавируса, спровоцировавшего пандемию.

Исследовать активно коронавирус и его различные штаммы ученые начали еще минувшей зимой. Сейчас уже проведены сотни исследований, посвященных коронавирусу. Ученые изучают генетические коды собранных образцов коронавирусов, изучая их геномы и анализируя маршруты распространения.





Исследователям сразу стало известно, что коронавирус SARS-CoV-2 довольно быстро мутирует, как и другие вирусы. К примеру, тот же сезонный вирус постоянно мутирует, что позволяет ему оставаться в человеческой популяции.

Изучая коронавирус SARS-CoV-2, ученые пришли к выводу, что он имеет много общих черт с коронавирусом летучей мыши, который был обнаружен в Китае около восьми лет назад. Но, в тоже время, тот коронавирус, с которым сейчас борются люди, отделился от штамма, который распространяется среди летучих мышей, 20-70 лет назад.

Напомним, международная группа ученых была направлена ВОЗ в Китай, где в конце 2019 года впервые была зафиксирована вспышка атипичной пневмонии, спровоцированная SARS-CoV-2. Ученые изучают, как коронавирус перешел на людей, и кто был его носителем изначально.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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