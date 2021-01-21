Заслуженный врач России рассказал о рисках заразиться ротавирусом зимой

Заслуженный врач РФ и зампред комитета ГД по образованию и науке Геннадий Онищенко сравнил вирусные заболевания прошлого века с современными. Он также рассказал, почему зимой больше рисков заразиться ротавирусом.

«Пейзаж меняется: если в начале и середине прошлого века мы говорили о дизентерии, которая вызывала желудочно-кишечные заболевания — это была классика, то сейчас — это ротавирусная инфекция, передающаяся и через воду, и через продукты», — отметил Онищенко.

По его словам, сезонность есть у любой инфекции. Кишечные вирусы, например, чаще проявляются летом и осенью, но ротавирус может быть опасным и зимой.

«Сегодня энтеровирусы, ротавирусы и так далее постепенно вытесняют микробную флору. От микробной инфекции можно защититься с помощью повышения санитарной культуры, но, когда на ее место приходит ротавирусная инфекция, она может прорываться и в зимний период», — подытожил врач.

Напомним, вчера появилась информация о массовом заболевании школьников в Подмосковье. Более 90 учащихся школ № 3 и 4 города Красноармейска пожаловались на плохое самочувствие.

СК и прокуратура проводят расследование по факту произошедшего. По данным источника информационного агентства ТАСС, недомогание у учеников вызвал ротавирус, поскольку на плохое самочувствие жаловались даже родители, которые не употребляли еду в школьной столовой.





Источник: Информационное агентство «Informing»,

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