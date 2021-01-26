ВОЗ обновила руководство по лечению коронавируса COVID-19

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис сообщила об обновлении клинического руководства по борьбе с COVID-19.

Изменения касаются в основном «хронического воздействия COVID-19».

Харрис отметила, что в основном выздоровление от COVID-19 длится около двух недель. Но некоторые люди борются с болезнью до 8 недель, а также известно, что ряд симптомов могут сохраняться еще более длительное время.





«Пациенты страдают от таких симптомов, как крайняя утомляемость, постоянный кашель, непереносимость физических упражнений, а также неврологические и сердечные симптомы. У нас много информации на этот счет в руководстве», — отметила Харрис.

Что же касается ношения масок как профилактической меры, то, по словам Харрис, в клиническом руководстве по лечению COVID-19 об этом не говорится. Этим вопросом занимаются эксперты из группы по предотвращению распространения инфекции.

Харрис отметила, что в ближайшее время в Китае завершится карантин специалистов ВОЗ, которые прибыли в страну для того, чтобы выяснить происхождение коронавируса SARS-CoV-2.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529