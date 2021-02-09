Диетолог назвала продукты для облегчения боли в суставах

Определенные продукты, добавки и специи могут применяться в качестве вспомогательной терапии для снятия утренней скованности, уменьшения воспаления и болей в суставах.

Ариана Фиорита, диетолог клиники Кливленда в США, рекомендует в обязательном порядке принимать рыбий жир. Он богат на кислоты омега-3, которые могут считаться бальзамом, в том числе для больных суставов.

Организм может получить пользу из холодноводной рыбы - отличным выбором является дикий лосось, форель, сардины. Для вегетарианцев прекрасной альтернативой станут семена льна, семена чиа и органические соевые бобы.

Австралийское исследование 2008 года - одно из многих, которые подтвердили, что рыбий жир уменьшает боль в суставах, улучшает состояние сердечно-сосудистой системы и снижает потребность в НПВП.

«Достаточно одной порции холодноводной рыбы два раза в неделю. Или же опробуйте ежедневно принимать высококачественные добавки с рыбьим жиром в дополнение к потреблению натуральных источников», - порекомендовала диетолог.

Прекрасным дополнением к рыбе будут крестоцветные овощи - брокколи, цветная капуста, брюссельская капуста. Они богаты сульфорафаном - уникальным антиоксидантным соединением. Ариана Фиорита рассказала, что группа исследователей из Мэриленда изучала его воздействие на организм и обнаружила, что оно блокирует фермент, вызывающий боль в суставах и воспаление.

Крестоцветные овощи по этой причине незаменимы в рационе больных с артритом, а также спортсменов, сильно нагружающих суставы на тренировках.

Исследование, проведенное в Аризоне в 2006 году, связало, по словам диетолога, куркуму с профилактикой ревматоидного артрита и остеопороза. Специя обладает противовоспалительным эффектом, поэтому будет уместна в соусах к ежедневным блюдам.

А в качестве напитка врач порекомендовала зеленый чай. Главное, чтобы он был органическим и выращивался без применения пестицидов.

Исследование 2008 года в Мэриленде показало, что зеленый чай вызывает изменение иммунных реакций, связанных с артритом.

«Длительный прием НПВП может иметь побочные эффекты и вызывать дискомфорт. Полифенольные соединения зеленого чая обладают противовоспалительными свойствами и являются эффективным дополнением к диетической терапии», - пояснила доктор.

Фиорита также призвала отказаться от ряда продуктов, которые лишь усугубляют воспаление и боли в суставах. Это, в первую очередь, сахар (в том числе и добавленный), а также источники кислот омега-6 - кукурузное, арахисовое и подсолнечное масла.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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