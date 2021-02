Зарубежные врачи назвали продукты, которые ухудшают состояние кожи

Кожа - это отражение того, чем человек питается. Дорогие кремы и лосьоны на нее оказывают меньшее влияние, чем определенные продукты.

Известный дерматолог доктор Мишель Грин из Нью-Йорка в интервью изданию Eat This, Not That рассказал, что жирное мясо в рационе, фаст-фуд, сладости, хлеб, белый рис и газированные напитки очень быстро могут испортить даже самую холеную кожу. Он перечислил те, которых следует избегать, чтобы лицо оставалось свежим и сияющим.

По словам доктора Грин, насыщенные жиры в мясе запускают фактор роста инсулина, который, в свою очередь, стимулирует половые гормоны. Последние приводят к воспалениям и появлению прыщей. Но проблемы можно избежать, если кушать постное мясо.

Воспаление, приводящее к старению и образованию морщин, вызывают и жареные продукты. Поэтому для того, чтобы кожа на лице была чистой и гладкой, готовить лучше на пару или запекать.

Ава Шамбан, еще один знаменитый дерматолог, порекомендовал сократить потребление кофе. Бодрящий напиток действует как мочегонное средство и буквально иссушает кожу.

Доктор пояснил, что клетки нашей кожи состоят из воды, и каждый раз, когда они испытывают недостаток влаги, кожа теряет свое сияние и пухлость - ту самую, которую многие женщины потом пытаются восстановить посредством инъекций красоты.

Подобным образом на кожу воздействует и алкоголь. Он ускоряет процесс старения, так как меняет текстуру кожи, вытягивая жидкость из организма.

Фастфуд содержит в себе все самое худшее для кожи, что только может быть. Гамбургеры, наггетсы и прочая быстрая еда вызывают воспаление на коже, повышают риск кожных заболеваний.

А если их запивать сладким напитком, своей коже можно нанести непоправимый вред.

«Сладкие напитки повреждают ваш запас коллагена», - пояснил доктор Ховард Собел, лечащий дерматолог больницы Ленокс Хилл в Нью-Йорке, основатель Sobel Skin.

Он добавил, что в газированных напитках содержатся фосфаты. Когда их уровень увеличивается, кожа проявляет признаки морщин и преждевременного старения.









