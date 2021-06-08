В России онкологических больных лишают права выбора

Пациенты с онкологией массово сталкиваются с трудностями при получении направления на диагностику и лечение — такие результаты были выявлены в ходе специального опроса. При этом онкобольные регулярно сталкиваются и с некомпетентностью персонала медицинских учреждений, который в 2% случаев вовсе не предоставляет помощь по ОМС, передает «Независимая газета».

Аналитический центр Vademecum вместе с членами движения «Рак излечим» провели опрос 225 пациентов, имеющих различный тип онкологии. В рамках исследования выяснялись факторы, которые препятствуют таким больным вовремя получить необходимую диагностику и лечение. Оказалось, что среди опрошенных пациентов по месту жительства проходили лечение 63%, в федеральной медорганизации другого региона — 18%, в региональной организации лечилось 8% опрошенных, а частную клинику выбрали 7% пациентов. Из них почти 59% столкнулись с разного рода трудностями при постановке на учет, диагностике и лечении рака — причем проблемы состояли как в некомпетентности медперсонала и отсутствии возможности предоставить помощь по ОМС, так и ограниченном списке медучреждений, куда пациент мог обратиться за помощью.

Было выявлено, что 25% опрошенных смогли получить диагностику и лечение заболевания только на платной основе, причем зачастую только после обращения к главврачу или заведующему клиники. При этом треть пациентов так и не смогла добиться права на направление в желаемую медорганизацию.

При этом действующий закон «Об охране здоровья граждан» дает полное право пациентам самим выбирать, в какой медорганизации проходить лечение — а вот с 2022 года такое решение будет оставаться за специальной комиссией.

«Мы выступаем против любых попыток ограничить список медицинских учреждений, в которых пациент может лечиться по ОМС. Пациенты должны иметь доступ к качественной медицинской помощи в любом регионе страны — от Кольского полуострова до клиник Москвы и Петербурга», - отметили в аналитическом центре Vademecum.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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