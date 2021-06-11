Почему коронавирус COVID-19 не уходит из России после начала вакцинации

Image 16+
Почему коронавирус COVID-19 не уходит из России после начала вакцинации
Здоровье / В России

Вакцинация от коронавируса в России началась в прошлом году, но число случаев COVID-19 продолжает расти. Хоть получить прививку может практически каждый, число желающих вакцинироваться мало. Если темпы вакцинации не увеличатся, то около 50% населения удастся привиться не раньше, чем за год. Это снижает возможность остановить пандемию, так как не получится достигнуть коллективного иммунитета, пишет mednovelty.ru.

Россияне не осознают важность вакцинации, из-за чего вирус продолжает циркулировать среди населения. Примечательно, что Россия, которая первой в мире создала вакцину, находится на 81 месте в мире по доле привитого населения. И в этом заключается основная причина того, что увеличивается суточное число заболевших COVID-19. 

Как отметил замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, граждане не спешат получить прививку. Меры по ужесточению едва ли помогут в повышении темпов вакцинации, так как у граждан не останется доверия к вакцине. В большей степени помогут убедительные разъяснения и ознакомительные беседы, нежели давление на граждан.

Между тем врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что врачи жалуются на то, что стало сложнее лечить пациентов с коронавирусом, поскольку некоторые из них не реагируют на отработанные методы терапии. Судя по всему, вирус мутировал. Также появилась информация, что в редких случаях у переболевших коронавирусом пациентов наблюдается онемение конечностей. На такие симптомы жалуются 8% пациентов. У некоторых переболевших возникают проблемы со слухом. Заложенность ушей, которая приводит к снижению слуха, наблюдается у 18-23% больных.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Почему коронавирус COVID-19 не уходит из России после начала вакцинации

Сегодня, 19:15

Страны закрывают границы из-за нового дельта-штамма коронавируса

Вчера, 19:30

В России онкологических больных лишают права выбора

8-06-2021, 22:45

Вакцинированным от коронавируса COVID-19 могут запретить летать на самолетах

1-06-2021, 11:00

Почти полмиллиона петербуржцев привились от коронавируса

17-04-2021, 22:22

Зарубежные врачи назвали продукты, которые ухудшают состояние кожи

15-02-2021, 21:55

Россия вышла на второе место в Европе по избыточной смертности во время пандемии коронавируса

10-02-2021, 19:35

Диетолог назвала продукты для облегчения боли в суставах

9-02-2021, 20:15

Инфекционист Яковлев назвал главный риск прививки от коронавируса COVID-19

7-02-2021, 19:45

ВОЗ обновила руководство по лечению коронавируса COVID-19

26-01-2021, 17:35

Российский ученый считает, что вакцина может усилить действие коронавируса

25-01-2021, 07:20

Заслуженный врач России рассказал о рисках заразиться ротавирусом зимой

21-01-2021, 21:05

Первые штаммы коронавируса появились 20-70 лет назад

19-01-2021, 10:40

Проректор Боровков: Петербург вышел на пик второй волны COVID-19

18-01-2021, 14:35

Опубликован перечень признаков того, что человек уже переболел коронавирусом Covid-19

17-01-2021, 22:40

Академик Давид Иоселиани рассказал, как нужно принимать разжижающие кровь лекарства

13-01-2021, 18:15

Китайский министр рассказал о происхождении коронавируса COVID-19

2-01-2021, 13:50

Врач назвал коронавирус COVID-19 самым большим ударом по психике со времен Второй мировой войны

28-12-2020, 21:25

Российский эпидемиолог спрогнозировал ухудшение ситуации с коронавирусом в январе

26-12-2020, 23:15

Каждый сотый житель Земли уже заразился коронавирусом

23-12-2020, 15:20

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Турцию могут надолго закрыть для российских туристов
  • Вчера, 00:10

Турцию могут надолго закрыть для российских туристов

Эксперты полагают, что на фоне сложных политических взаимоотношений Турции и России, связанных с обстановкой в Сирии, Москва может надолго отложить

Россия не допустит вступления Украины в НАТО и захвата Белоруссии
  • Сегодня, 14:10

Россия не допустит вступления Украины в НАТО и захвата Белоруссии

Россия не может допустить того, чтобы Украина стала членом НАТО. Об этом сообщил источник в Генштабе Минобороны РФ, передает МК . Он добавил, что

В США заявили о невозможности защитить Украину и Грузию от России
  • 8-06-2021, 23:00

В США заявили о невозможности защитить Украину и Грузию от России

Американские СМИ указали на военное превосходство России в большинстве стран постсоветского пространства, и сообщили о недостаточных действиях НАТО

Экс-глава «Моссад»: российское присутствие в Сирии мешает Израилю
  • 9-06-2021, 08:10

Экс-глава «Моссад»: российское присутствие в Сирии мешает Израилю

Бывший глава израильской разведки «Моссад» Йоси Коэн заявил о том, что военное присутствие России в Сирии мешает Израилю действовать в своих

Четыре российских истребителя в Сирии нанесли 38 ударов за сутки по позициям террористов
  • Вчера, 09:55

Четыре российских истребителя в Сирии нанесли 38 ударов за сутки по позициям террористов

Вечером в среду, 9 июня, четыре истребителя ВКС РФ нанесли очередную серию ударов по позициям террористов в сирийской пустыне. Всего же число атак

Страны закрывают границы из-за нового дельта-штамма коронавируса
  • Вчера, 19:30

Страны закрывают границы из-за нового дельта-штамма коронавируса

Недавно в Индии был обнаружен новый дельта-штамм коронавируса, что стало поводом для паники в мировом информационном пространстве. Вирус, который

Новости партнеров
Новости партнеров
ВСУ намерены использовать резиновые лодки из США для высадки десанта в тылу противника
  • 9-06-2021, 06:05

ВСУ намерены использовать резиновые лодки из США для высадки десанта в тылу противника

Политтехнолог из Одессы Алексей Цветков объяснил, для чего США поставляют военно-морским силам Украины резиновые лодки. Несмотря на то, что со

Политолог Чупрыгин: есть вероятность прямого вооруженного столкновения Турции и России в Сирии
  • 8-06-2021, 21:30

Политолог Чупрыгин: есть вероятность прямого вооруженного столкновения Турции и России в Сирии

Политологи оценили вероятность военного конфликта Турции и России. Интересы России и Турции на Ближнем Востоке, Восточном Средиземноморье и Южном

WPolityce: Россия за две недели сможет уничтожить армии Прибалтики и Польши
  • 9-06-2021, 10:40

WPolityce: Россия за две недели сможет уничтожить армии Прибалтики и Польши

Аналитик польского издания WPolityce Марек Будзиш рассказал, как могут развиваться события в случае военного конфликта между Россией и НАТО. Он

Die Welt: Россия и Китай хотят вытеснить США из зон их геополитических интересов
  • 9-06-2021, 19:20

Die Welt: Россия и Китай хотят вытеснить США из зон их геополитических интересов

Немецкий политолог Йоахим Краузе в статье местного издания Die Welt озвучил свои догадки об отношениях России и Китая. По мнению эксперта,