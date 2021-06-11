Почему коронавирус COVID-19 не уходит из России после начала вакцинации

Эксперты полагают, что на фоне сложных политических взаимоотношений Турции и России, связанных с обстановкой в Сирии, Москва может надолго отложить
Россия не может допустить того, чтобы Украина стала членом НАТО. Об этом сообщил источник в Генштабе Минобороны РФ, передает МК . Он добавил, что
Американские СМИ указали на военное превосходство России в большинстве стран постсоветского пространства, и сообщили о недостаточных действиях НАТО
Бывший глава израильской разведки «Моссад» Йоси Коэн заявил о том, что военное присутствие России в Сирии мешает Израилю действовать в своих
Вечером в среду, 9 июня, четыре истребителя ВКС РФ нанесли очередную серию ударов по позициям террористов в сирийской пустыне. Всего же число атак
Недавно в Индии был обнаружен новый дельта-штамм коронавируса, что стало поводом для паники в мировом информационном пространстве. Вирус, который
Политтехнолог из Одессы Алексей Цветков объяснил, для чего США поставляют военно-морским силам Украины резиновые лодки. Несмотря на то, что со
Политологи оценили вероятность военного конфликта Турции и России. Интересы России и Турции на Ближнем Востоке, Восточном Средиземноморье и Южном
Аналитик польского издания WPolityce Марек Будзиш рассказал, как могут развиваться события в случае военного конфликта между Россией и НАТО. Он
Немецкий политолог Йоахим Краузе в статье местного издания Die Welt озвучил свои догадки об отношениях России и Китая. По мнению эксперта,
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