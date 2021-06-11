Почему коронавирус COVID-19 не уходит из России после начала вакцинации

Вакцинация от коронавируса в России началась в прошлом году, но число случаев COVID-19 продолжает расти. Хоть получить прививку может практически каждый, число желающих вакцинироваться мало. Если темпы вакцинации не увеличатся, то около 50% населения удастся привиться не раньше, чем за год. Это снижает возможность остановить пандемию, так как не получится достигнуть коллективного иммунитета, пишет mednovelty.ru .

Россияне не осознают важность вакцинации, из-за чего вирус продолжает циркулировать среди населения. Примечательно, что Россия, которая первой в мире создала вакцину, находится на 81 месте в мире по доле привитого населения. И в этом заключается основная причина того, что увеличивается суточное число заболевших COVID-19.

Как отметил замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, граждане не спешат получить прививку. Меры по ужесточению едва ли помогут в повышении темпов вакцинации, так как у граждан не останется доверия к вакцине. В большей степени помогут убедительные разъяснения и ознакомительные беседы, нежели давление на граждан.

Между тем врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что врачи жалуются на то, что стало сложнее лечить пациентов с коронавирусом, поскольку некоторые из них не реагируют на отработанные методы терапии. Судя по всему, вирус мутировал. Также появилась информация, что в редких случаях у переболевших коронавирусом пациентов наблюдается онемение конечностей. На такие симптомы жалуются 8% пациентов. У некоторых переболевших возникают проблемы со слухом. Заложенность ушей, которая приводит к снижению слуха, наблюдается у 18-23% больных.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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