Магнитогорский врач Шалагин: из Москвы пришел тревожный «звоночек»

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Магнитогорский врач Шалагин: из Москвы пришел тревожный «звоночек»
Здоровье

Главный врач областной туберкулезной больницы в Магнитогорске Анатолий Шалагин на своей странице в Facebook заявил о неких «тревожных звонках» из Кремля, которые свидетельствуют о приближении третьей волны коронавируса. Об этом сообщает «MedNovelty».

По мнению специалиста, недавно Москва стала применять некие радикальные действия, которые говорят о попытке «отодвинуть» наступление третьей волны. Виной тому низкие темпы вакцинации, которые не уберегут страну от третьего пика заболеваемости.

Напомним, правительство РФ приняло решение сделать длинные выходные дни с 15 по 19 июня. Шалагин считает, что эти шаги являются «отчаянной попыткой не допустить третью волну коронавируса».

Также он напомнил, что по состоянию на 13 июня на всей территории РФ вакцинировались всего 12,6% населения, тогда как показатель в США достиг 52%, в Великобритании 60%, а в Израиле целых 63%.

«Россия существенно отстает. Медленные темпы вакцинации, при этом, являются идеальной средой для формирования новых опасных штаммов заболевания, которые окажутся устойчивыми в вакцине. Россияне не торопятся. Обидно слышать от коллег, как за весь день на прививку от коронавируса к ним приходит всего несколько человек. Все думают, что пронесет, но так не будет. Не в случае эпидемии. Будут новые смерти и страдания», - предупреждает Шалагин.

В заключении главврач подчеркнул, что каждый день отодвигания вакцинации увеличивает риски того, что Россия не сможет победить вирус, в несколько раз.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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