Биолог рассказала, почему коронавирус COVID-19 снова бьет рекорды и что ждет заболевших

Профессор американской Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова спрогнозировала дальнейшее поведение коронавирусной инфекции в мировых странах. Доктор биологических наук указала, что к концу 2021 года появившийся «индийский» штамм коронавируса «вытеснит» традиционный и станет превалирующим на территории большинства стран — в том числе и России. Об этом пишет «MedNovelty».

Биолог напомнила, что согласно комплексному исследованию, от «индийского» дельта-штамма коронавируса болеют больше молодежи и детей, чем возрастного населения. Также доказано, что данный штамм на порядок заразнее традиционной версии коронавируса — так, каждый заболевший пациент способен заразить 3-4 человек.

«Такие свойства дельта-штамм обрел не потому, что он как-то кардинально мутировал и изменил свои свойства. Просто ранее мы не особо обращали внимание на симптоматику детей, так как считали, что коронавирус в основном обходит их стороной. Но теперь у детей наблюдается и посткоронавирусный воспалительный синдром, и повторное инфицирование — как следствие увеличилась диагностика и увеличились выявленные случаи инфицирования», - сообщила Анча Баранова.

Биолог отметила, что возрастное население по-прежнему остается более уязвимым перед коронавирусной инфекцией и нуждается в вакцинации в первых числах.

«Только выработка коллективного иммунитета позволит снизить вероятность тяжелого течения заболевания. Тем не менее стоит понимать, что вакцина не дает полной гарантии на то, что человек не заболеет. Но с учетом того, что к концу 2021 года индийский штамм станет преобладающим по всему миру, снизить риски тяжелого течения болезни с помощью вакцинирования является задачей приоритетного значения», - добавила профессор.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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