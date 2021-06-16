Крючков рассказал, чем опасен индийский штамм коронавируса

Ухудшение эпидемиологической ситуации с коронавирусом в нашей стране связано не только с откровенно низкими темпами вакцинации населения, но еще и с увеличением активности новых штаммов. Об этом заявил врач-иммунолог Николай Крючков.

По его словам, в Москве сейчас распространяются индийский и британские штаммы ковида и российская вакцина, как передает «Дождь», полностью с ними не справляется. Новые мутации патогена приводят к ухудшению эпидситуации. Однако доказательств того, что дельта-штамм из вида опаснее традиционных штаммов, пока не добыто.

«Британский и индийский штаммы действительно более контагиозны, и распространяются более быстрыми темпами. Однако нельзя утверждать, что они более опасны для человека, или усиливают вероятность летального исхода», - пояснил доктор Крючков.

Врач прогнозирует, что вспышка, которую наблюдаем в стране сейчас, будет наблюдаться весь июнь. Далее возможно снижение активности патогена - этому, по его словам, будет способствовать повышение среднесуточной температуры. Однако с приходом осени возможна новая вспышка.

«Наши специалисты продолжают разрабатывать новые вакцины, которые покажут самую высокую эффективность к новым штаммам коронавируса», - отметил Крючков, выразив уверенность в том, что в скором времени в свободном доступе появятся новые препараты от коронавируса.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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