Индийский штамм SARS-CoV-2 распространяется по всей России

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Индийский штамм SARS-CoV-2 распространяется по всей России
Здоровье

Индийский штамм коронавируса SARS-CoV-2 активно распространяется по России. По словам внештатного пульмонолога Минздрава Сергея Авдеева, на его долю сейчас приходится около 30 процентов новых случаев.

«Дельта»-штамм SARS-CoV-2 не только отличается высокой заразностью - опасность еще и в том, что он вызывает более тяжелое течение заболевания, сообщает ТАСС.

А еще штамм, который приводит к смертям нескольких тысяч человек ежедневно в Индии, способен спровоцировать у заболевших тромбоз, проблемы со слухом, расстройства желудка.

«К сожалению, вирус мутирует и при мутации проявляет более агрессивные свойства, такие как контагиозность. С индийским, или «Дельта»-штаммом, связана более высокая контагиозность - на 50-60%. И, возможно, сегодня можно делать осторожные выводы о более тяжелом течении при инфицировании некоторыми новыми мутантными штаммами», - пояснил Авдеев.

Невзирая на это, именно вакцинация поможет россиянам уберечь собственное здоровье и здоровье членов своей семьи. Даже если вакцина не защитит от заражения ковидом, она сумеет обеспечить защиту от тяжелого течения заболевания.

А с учетом того, какие осложнения способен вызвать коронавирус, крайне важно смягчить его течение, подчеркивают медики.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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