Юристы рассказали о последствиях отказа от обязательной вакцинации от коронавируса

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Юристы рассказали о последствиях отказа от обязательной вакцинации от коронавируса
Здоровье

Российские эксперты в области права рассказали, чем грозит отказ от обязательной вакцинации работникам в сфере услуг. По их мнению, таких сотрудников могут временно отстранить от работы до улучшения эпидемиологической ситуации в стране. Об этом сообщает «Российская газета».

Так, ранее главный санитарный врач Москвы и Подмосковья подписал указ о введении обязательной вакцинации в регионе для работников сферы услуг. Кроме того, за невыполнение требований на юридические лица будет наложен штраф до 1 миллиона рублей, а на индивидуальных предпринимателей – до 50 тысяч рублей.

Согласно закону, в России вакцинация является добровольным делом, однако существует один важный нюанс. По словам юриста Никиты Тарновского, согласно статье Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии россиян», прививки из календаря по эпидемическим показаниям назначаются для определенных категорий или для всего населения исключительно в случае достаточно мотивированных постановлений главных санитарных врачей страны.

А поскольку указ об обязательной вакцинации 60% коллектива специальности сферы услуг был утвержден главным санитарным врачом Москвы Еленой Андреевой, изменения получаются вполне законными.

Специалист по трудовому праву Елизавета Гоглачева подчеркнула, что в данном случае сотрудник имеет право отказаться от вакцинации, однако за этим последует временное отстранение от работы.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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