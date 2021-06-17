Кому нельзя делать прививку от коронавируса COVID-19: противопоказания российских вакцин

В прошлом году в России началась вакцинация от коронавируса. В стране можно использовать для прививки три вакцины, но, как отмечают эксперты, у этих препаратов противопоказания отличаются.

Известно, что вакцина «Спутник Лайт» рекомендована людям старше 60 лет и список противопоказаний у нее такой же, что и у «Спутник V». Одного укола препарата «Спутник Лайт» достаточно для формирования иммунитета, но эффективность этой вакцины ниже, чем у «Спутника V» и составляет 80% против 97%. Напомним, что векторная двухкомпонентная вакцина «Спутник V» создана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

Кому категорически запрещено ставить вакцину «Спутник V»:

Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата;

Людям с тяжелыми формами аллергии;

Людям с острыми заболеваниями;

Пациентам с обострением хронических болезней;

Беременным женщинам и кормящим матерям;

Несовершеннолетним.

Кому нужно ставить «Спутник V» («Гам-Ковид-Вак») с осторожностью. Перед прививкой следует проконсультироваться с врачом, если есть проблемы с эндокринной системой, хронические заболевания почек и печени, тяжелое течение заболевания кровеносной системы, онкозаболевания, аутоиммунные заболеваниями, острый коронарный синдром и острые нарушения мозгового кровообращения, а также эпилепсия.





Кому запрещено ставить вакцину «ЭпиВакКорона»:

Гиперчувствительность к компонентам вакцины;

Тяжелые формы аллергии;

Острые формы различных заболеваний;

Обострение хронических болезней;

Первичный иммунодефицит;

Онкология;

Беременность или грудное вскармливание;

Несовершеннолетний возраст.

Перед прививкой «ЭпиВакКороной» следует обратиться к врачу людям с сахарным диабетом второго типа, хроническими болезнями почек и печени, иммунодефицитом, аллергией, аутоиммунными заболеваниями, заболеваниями центральной нервной системы, серьезными проблемами с кровеносной системой.

Запрещено ставить вакцину «КовиВак»:

При тяжелых формах аллергии.

При острых формах заболеваний.

При обострении хронических заболеваний.

При беременности и грудном кормлении.

При тяжелых осложнениях после предыдущих вакцинаций.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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