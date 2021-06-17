Кому нельзя делать прививку от коронавируса COVID-19: противопоказания российских вакцин

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Кому нельзя делать прививку от коронавируса COVID-19: противопоказания российских вакцин
Здоровье

В прошлом году в России началась вакцинация от коронавируса. В стране можно использовать для прививки три вакцины, но, как отмечают эксперты, у этих препаратов противопоказания отличаются.

Известно, что вакцина «Спутник Лайт» рекомендована людям старше 60 лет и список противопоказаний у нее такой же, что и у «Спутник V». Одного укола препарата «Спутник Лайт» достаточно для формирования иммунитета, но эффективность этой вакцины ниже, чем у «Спутника V» и составляет 80% против 97%. Напомним, что векторная двухкомпонентная вакцина «Спутник V» создана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

Кому категорически запрещено ставить вакцину «Спутник V»:

  • Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата;
  • Людям с тяжелыми формами аллергии;
  • Людям с острыми заболеваниями;
  • Пациентам с обострением хронических болезней;
  • Беременным женщинам и кормящим матерям;
  • Несовершеннолетним.

Кому нужно ставить «Спутник V» («Гам-Ковид-Вак») с осторожностью. Перед прививкой следует проконсультироваться с врачом, если есть проблемы с эндокринной системой, хронические заболевания почек и печени, тяжелое течение заболевания кровеносной системы, онкозаболевания, аутоиммунные заболеваниями, острый коронарный синдром и острые нарушения мозгового кровообращения, а также эпилепсия.


Кому запрещено ставить вакцину «ЭпиВакКорона»:

  • Гиперчувствительность к компонентам вакцины;
  • Тяжелые формы аллергии;
  • Острые формы различных заболеваний;
  • Обострение хронических болезней;
  • Первичный иммунодефицит;
  • Онкология;
  • Беременность или грудное вскармливание;
  • Несовершеннолетний возраст.

Перед прививкой «ЭпиВакКороной» следует обратиться к врачу людям с сахарным диабетом второго типа, хроническими болезнями почек и печени, иммунодефицитом, аллергией, аутоиммунными заболеваниями, заболеваниями центральной нервной системы, серьезными проблемами с кровеносной системой.

Запрещено ставить вакцину «КовиВак»:

  • При тяжелых формах аллергии.
  • При острых формах заболеваний.
  • При обострении хронических заболеваний.
  • При беременности и грудном кормлении.
  • При тяжелых осложнениях после предыдущих вакцинаций.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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