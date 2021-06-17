«Локдаун не поможет»: почему в российских ковидных госпиталях станет больше тяжелых пациентов

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«Локдаун не поможет»: почему в российских ковидных госпиталях станет больше тяжелых пациентов
Здоровье / В России

Российские специалисты рассказали, как будет развиваться ситуация с коронавирусом в России. Об этом сообщает «e1.ru».

В ряде российских регионов последние недели наблюдается стремительный рост заболеваемости. Особенно тяжелая ситуация в Московской области и Санкт-Петербурге. Эксперты считают, что третья волна коронавируса уже не за горами.

По мнению ведущих эпидемиологов страны, третья волна пандемии была ожидаема, однако есть несколько способов смягчить напряженную ситуацию.

Врач-инфекционист, иммунолог Георгий Викулов напомнил о важности соблюдения ограничительных мер. Сюда входит ношение защитных масок, соблюдение дистанции и избегание мест скопления людей.

«Все должны понимать, что рост заболеваемости будет продолжаться, если исполнительные власти не будут контролировать исполнение всех профилактических мер. В первую очередь речь идет о ношении масок и соблюдении дистанции», - объяснил эксперт.

При этом Викулов считает, что рост заболеваемости связан и с увеличением числа тестирований из-за начала курортного сезона. Многие россияне сдают ПЦР-тесты, чтобы выехать из страны на отдых, но у кого-то обнаруживается коронавирус.

Главврач московской «Коммунарки» Денис Проценко сообщил, что на фоне мутаций вируса инкубационный период сократился с 14 дней до 4-5 дней, что тоже серьезно влияет на рост числа заболеваемости.

На вопрос о том, будет ли эффективен локдаун для третьей волны, эксперты затрудняются ответить. Наиболее эффективным шагом для победы над коронавирусом была бы коллективная вакцинация.

В целом все медики подтверждают, что носить защитные маски в общественных местах должны все, вне зависимости от того, привит человек или нет.

Кроме этого, стоит помнить, что вакцинация не уберегает от заболевания коронавирусом на 100%, но дает гарантию того, что болезнь будет протекать в легкой форме.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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