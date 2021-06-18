Эксперт: COVID-19 научился противостоять вакцине, но это еще не приговор

Индийский штамм коронавируса COVID-19 или дельта-вариант вируса, как его прозвали, спровоцировал новый всплеск заболеваемости в мире. Мутация уже добралась и до России. Эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев рассказал подробнее о том, чем нам грозит третья волна коронавируса. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

На данный момент уже известно, что дельта-вариант способен противостоять существующим вакцинам, а также уклоняться от антител. Это связано с тем, что новый штамм затрагивает важную функциональную область S-белка. Таким образом, выходит, что индийская мутация коронавируса является самой опасной из всех, с которыми мы встречались ранее.

К другим особенностям дельта-варианта относится более быстрая передача от человека к человеку, а также сокращение инкубационного периода с 14 дней до 2-5 дней. Это создает серьезную проблему для всех больниц и поликлиник, которым ежедневно нужно принимать новых больных.

«Неприятно еще и то, что индийский штамм научился противотоять вакцине. Если сегодня следует выбрать вакцину, которая с большей долей вероятности защитит организм, то это «Спутник V». На сегодняшний день это единственный препарат, который прошел основную, третью фазу исследований», - подчеркнул Соловьев.

Эксперт подчеркнул, что в России благодаря вакцинации и большому числу переболевших граждан успел появиться какой-никакой коллективный иммунитет в 45-50%. И если сейчас случился резкий скачок заболеваемости, это говорит о том, что появились какие-то новые факторы.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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