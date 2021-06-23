Елена Малышева перечислила причины для легального отказа от вакцинации против COVID-19

Врач и телеведущая Елена Малышева перечислила все причины для легального отказа от вакцинации от коронавируса.

Она напомнила, что прививку пока не ставят беременным женщинам (хотя власти планируют разрешить вакцинацию этой категории населения в ближайшее время, - авт.). Однако, по мнению Малышевой, важно создать вокруг представительниц прекрасного пола, которые ожидают ребенка, «кокон вакцинированных». Врач имеет ввиду, что все родственники и люди из ближайшего окружения беременных должны быть привиты.

Не прививают в стране детей и подростков в возрасте до 18 лет. Исследования, по словам Малышевой, показывают, что представители этой возрастной категории реже заражаются коронавирусом, а если и заболевают, то переносят болезнь легко.

Другие противопоказания для вакцинации - тяжелые аллергии, а еще непереносимость компонентов той или иной вакцины.

Россиянам старше 65 лет, страдающим ожирением, хроническими заболеваниями почек, легких и сердечно-сосудистой системы, а также пациентам, которые лечатся от рака и не принимают химиотерапию, необходимо обязательно прививаться.

Коллега Елены Малышевой, иммунолог Андрей Продеус, рекомендует повременить с вакцинацией (до стабилизации состояния) людям с различными заболеваниями в острой стадии, передает ФАН.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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