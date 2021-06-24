«Уровень антител никакого значения не имеет»: Россиянам рассказали об особенностях вакцинации от COVID-19

Эксперты Роспотребнадзора рассказали россиянам об особенностях вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает «Общественная служба новостей».

Так, непосредственно перед прививкой пациента должен осмотреть врач. При отсутствии противопоказаний он допускается к вакцинации. Подчеркивается, что никаких дополнительных анализов и процедур перед уколом сдавать не нужно.

Также в Роспотребнадзоре уточнили информацию о антителах. Их уровень перед вакцинацией не имеет никакого значения. Более того, сдавать специальный анализ на определение уровня антител совершенно не нужно. Тем, у кого все же есть антитела, можно отложить прививку на недолгий срок.

Напомним, в России катастрофически растет заболеваемость коронавирусом. Большая часть заболевших является носителями нового индийского штамма, который на 50% заразнее первоначального типа вируса.

На территории страны действует 4 вакцины от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Ученые утверждают, что все препараты способны выработать достаточный иммунный ответ для защиты организма от новых мутаций.

Ранее стало известно, что Совет Федерации принял закон, разрешающий частным клиникам вакцинировать граждан в рамках программы обязательного медицинского страхования. Следовательно, учреждения такого типа вскоре смогут проводить вакцинацию в рамках национального календаря прививок.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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