Инфекционист Тимаков рассказал, зачем переболевшим нужно прививаться через шесть месяцев

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Инфекционист Тимаков рассказал, зачем переболевшим нужно прививаться через шесть месяцев
Здоровье

Инфекционист и врач-педиатр Евгений Тимаков рассказал, зачем и тем, кто перенес коронавирусную инфекцию через шесть месяцев после болезни, также следует прививаться.

В эфире Радио «Комсомольская правда» он объяснил, почему вакцинация необходима и переболевшим коронавирусом.

Так, по его словам, уже установлено, что после перенесенной коронавирусной инфекции в организме могут возникать антитела к коронавирусу. Но на достаточном для защиты от повторного заражения уровне они держатся около шести месяцев, а потом их активность начинает снижаться.

У большинства переболевших, рассказал Тимаков, действительно антитела держатся на высоком уровне до девяти месяцев. Но все же достаточно часто их активность снижается уже спустя полгода после болезни.


«В феврале Роспотребнадзор говорил, что превышение норм антител больше чем в два раза хоть как-то гарантирует защиту от заболевания, то сейчас с мутировавшим индийским штаммом пошли разногласия. Провели проверку по активности вируснейтрализующих антител, насколько они активны», - отметил эксперт.

Также Тимаков сообщил, что в ходе исследования, которое провели разработчики российской вакцины «Спутник V», после болезни достаточно лишь одной прививки от коронавируса, чтобы количество вируснейтрализующих антител поднялось на высокий уровень. Поэтому и было решено ввести ревакцинацию через полгода.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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