«КовиВак»: составлен список противопоказаний самой «предсказуемой» вакцины

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«КовиВак»: составлен список противопоказаний самой «предсказуемой» вакцины
Здоровье

Россию накрыла третья волна коронавируса, поэтому вакцинация, которая еще недавно была желательной мерой защиты от инфекции, приобрела рекомендательно-принудительный характер. В России можно привиться одним из трех препаратов.

Запущенная в гражданский оборот в октябре прошлого года цельновирионная вакцина «КовиВак» создана по технологии, которая известна ученым еще с прошлого века. Препарат, предоставленный центром Чумакова и полученный на основе наработанной технологии, является одним из самых прогнозируемых.

Однако у вакцины, которая считается неприхотливой, есть противопоказания, к числу которых относится тяжелая реакция. Речь идет об анафилактическом шоке, отеке Квинке, экземе, гиперчувствительности. Температура выше 40 градусов, покраснение или отек более 8 см в диаметре в месте укола считаются нежелательными ответами организма. При обострении хронических инфекционных заболеваний, легком ОРВИ и острых кишечных инфекциях привиться «КовиВаком» можно лишь после полного выздоровления и нормализации температуры. Использовать эту вакцину следует с осторожностью, если есть нарушение нейроэндокринной системы, тяжелые болезни системы кроветворения, эпилепсия или инсульт, пишет издание Невские новости. Людям с заболеваниями сердечно-сосудистой, бронхолегочной, иммунной системы необходима консультация врача.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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