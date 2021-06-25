Сторонников обязательной вакцинации от COVID-19 вынудили услышать другую правду

Обозреватель телеканала «Царьграда» Юрий Пронько пригласил в свою передачу «Царьград. Главное» экспертов для того, чтобы разобраться в законности обязательной вакцинации в России. В студии и прозвучала правда, о которой предпочитают не распространяться. Сторонникам обязательной вакцинации от коронавируса доктор медицинских наук рассказал, что некоторые привитые все же оказались беззащитными перед ковидом - они заболели, и довольно тяжело.

Дискутировали в эфире врач общей практики, обладатель статуса "Московский врач" Денис Прокофьев, который выступает за проведение обязательной вакцинации и доктор медицинских наук Владислав Шафалинов - он ее противник.

По словам Шафалинова, на данный момент масштабные исследования, доказывающие легкое течение коронавируса у привитых, отсутствуют.

«Но я знаю, что люди, которые привились, болеют, иногда тяжело болеют, а некоторые умирают. Поэтому я бы хотел ознакомиться с серьёзными и независимыми, желательно научными исследованиями в этой области. А потом уже делать выводы, предотвращает прививка тяжёлое заболевание или нет. А может быть, наоборот?», - заявил он в студии.

Шафалинов также рассказал о случае, который известен лично ему - из жизни, а не из сети. Речь о 49-летнем мужчине, абсолютно здоровом. Он привился, дважды, с правильно выдержанным интервалом между инъекциями, а потом заразился коронавирусом и скончался.

Собственный, естественный иммунитет - это самый безопасный способ защититься от инфекции, полагает он. Ко всему, еще неизвестно, как вакцина скажется на здоровье людей через несколько лет - исследований нет и на данный момент быть не может, учитывая, что прошло мало времени.

Денис Прокофьев, в свою очередь, напомнил, что коронавирус становится более опасным и продолжает атаковать людей. Примеры других стран, которые вакцинировали граждан, показывают, что благодаря вакцинам удалось остановить ковид.

«Мы долго предлагали людям добровольно вакцинироваться, но процент вакцинации не позволил создать защитную прослойку. Тем временем коронавирус атаковал и атакует невакцинированных людей, становясь ещё более опасным. И весь наш труд насмарку, нам приходится пересматривать схемы лечения, чтобы защитить невакцинированных людей. Поэтому если мы ещё затянем хотя бы на месяц программу вакцинации, нам просто не с чем будет работать. Я не говорю о том, что риск внутрибольничной инфекции будет слишком высок», - изложил он свои доводы.

Заметим, каждый человек вправе сам решать, прививаться или нет. В целом, как указывали в Кремле, вакцинация для граждан продолжает оставаться добровольной. Обязательной она стала для определенных категорий в ряде регионов страны, которые контактируют в процессе работы с большим количеством людей.





Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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