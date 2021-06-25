Сергей Козлов раскрыл всю правду о вакцинации: идет биологическая война

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Сергей Козлов раскрыл всю правду о вакцинации: идет биологическая война
Здоровье

Министр здравоохранения Тверской области Сергей Козлов раскрыл настоящую причину внедрения предписывающего постановления об обязательной вакцинации. По словам министра, в мире с 2019 года ведется настоящая биологическая война — и от того, кто сможет обуздать пандемию, будет зависеть процветание нации. Об этом пишет «ТИА».

Глава Минздрава Тверской области Сергей Козлов раскритиковал россиян, которые выступают с открытым бойкотом процедуры вакцинирования. По словам министра, такие действия граждан потенциально приведут к вырождению нации — ведь если не привить население и не выработать коллективный иммунитет, Россия в обозримом будущем может перестать существовать. 

«У нас идёт биологическая война: какая нация выдержит пандемию – победит. Мы не должны лояльно относиться к тем, кто отказывается прививаться — ведь от их решения страдают сотни, тысячи граждан, которые будут заражены от таких антипрививочников», - прокомментировал Козлов. 

При этом министр здравоохранения подчеркнул, что вероятность заболевания коронавирусом после курса вакцинации действительно существует, однако она ничтожно мала — зато после прививки значительно снижается риск тяжелого течения болезни и летального исхода.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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