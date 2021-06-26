Врач Акимушкина назвала группы, которым можно и нельзя делать вакцинацию от COVID-19

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Врач Акимушкина назвала группы, которым можно и нельзя делать вакцинацию от COVID-19
Здоровье

Третья волна коронавируса накрыла Россию. Многие граждане поменяли свои взгляды на вакцинацию и хотят привиться. Но вакцинироваться смогут не все - некоторым вакцинация запрещена по медицинским показаниям. Каким группам можно и надо привиться, а каким нельзя поведала врач, профессор Ольга Акимушкина.

«Вакцины нужны, но подход их использования должен быть очень аккуратный. Если мы говорим о новой вакцине, которую нам предъявляют, то, естественно, необходимо дальнейшее исследование, а затем уже обсудить и принять определенное решение», — рассказала кандидат медицинских наук в беседе с агентством «Красная весна».

По ее словам, одними из первых должны быть привиты работники инфекционных больниц, а также люди, которые исследуют биовыделения.

Правила вакцинации врачей-инфекционистов прописаны в специальных документах.

Остальным же, по словам Акимушкиной, можно прививаться по нормам, которые работали еще при Союзе. Тогда население было принято делить на три группы.

Первую составляли те, кому вакцинация категорически противопоказана по медицинским показателям. Вторую - люди, которым при определенных условиях прививку поставить можно - после предварительного обследования и при условии обязательного наблюдения за ними после вакцинации.

Третья группа - лица, которых можно прививать без дополнительных обследований и консультаций врачей. Они отличаются, как правило, крепким здоровьем. К сожалению, таких людей в стране становится все меньше и меньше, поскольку здорового образа жизни придерживаются немногие.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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