Следите за антителами: российские медики рассказали о главной проблеме ревакцинации

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Следите за антителами: российские медики рассказали о главной проблеме ревакцинации
Здоровье

Главную проблему повторной процедуры вакцинирования раскрыли российские медики. По комментарию врача-иммунолога Зои Скорпилевой, при ревакцинации может возникнуть гипериммунный ответ у людей с высоким уровнем антител к COVID-19, что чревато негативными последствиями для организма. Об этом пишет «URA.ru».

Кандидат медицинских наук Зоя Скорпилева отметила, что при повторном прохождении вакцинации — даже спустя 8-12 месяцев — организм может выработать слишком обширный иммунный ответ, который начнет работать против организма. 

«Если действительно очень высокие антитела, мы не знаем точно, не даст ли вакцинация резкий прирост антител и не будет ли гипериммунного ответа, что не очень хорошо для организма. Хотя наличие титра антител вовсе не является противопоказанием для вакцинации или ревакцинации», - сообщила врач. 

При этом иммунолог отметила, что после болезни и выздоровления от коронавируса организм сохраняет естественный иммунитет до 6 месяцев — однако его защиты может быть недостаточно перед лицом более агрессивных мутаций вируса. 

«Иногда гипериммунный ответ возникает, если в организм попадает патоген, и начинается процесс бесконтрольного производства антител. Чтобы это исключить, во всех рекомендациях к вакцинам указано, что после введения инъекции пациент должен минимум 30-40 минут оставаться под наблюдением врача», - сообщил врач-эпидемиолог Эдуард Шунков. 

Эксперт напомнил, что иммунитет представляет собой многокомпонентную и многоэтапную систему защиты, поэтому необходимо правильно его «подкреплять» и контролировать уровень выработки титра антител во избежание серьезных последствий.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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