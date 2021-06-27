Московские врачи рассказали о своем личном опыте вакцинации от коронавируса COVID-19

Накануне на официальном сайте мэра и правительства Москвы, местные врачи, которым пришлось одним из первых привиться от коронавируса, рассказали о своих ощущениях после вакцинации. Они заверили, что препарат против ковида - достаточно безопасен, как и многие другие вакцины.

Завотделением рентген-хирургических методов диагностики и лечения больницы № 52 Александр Ванюков поставил прививку в октябре прошлого года и при этом нисколько не сомневался в ее необходимости.

«Я много читал профессиональных публикаций о вакцине. Они меня убедили на все 100%. Вокруг такое творится с инфицированием, что просто глупо не подстелить себе соломки», — объяснил врач.

Небольшие побочные эффекты у него проявились только после второй дозы - ломота в теле и небольшой озноб, которые быстро прошли. За прошедшие 8 месяцев Ванюков ни разу не заболел ковидом. Сейчас он готовится к ревакцинации.

«Прививку переносить легко, но вот болеть намного сложнее. Нам, врачам, ясно видно, с какими потугами многие люди выздоравливают, затем долго и мучительно реабилитируются, не говоря о том, что болезнь смертельна», — подчеркнул медик.

Он советует привиться всем, особенно молодежи, поскольку часто болезнь проходит без симптомов и человек успевает перезаражать множество сограждан.

Осенью сделал прививку и главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи московского департамента здравоохранения и главврач поликлиники №121 Андрей Тяжельников. Даже несмотря на обилие заболевших ковидом в его окружении, у самого врача болезни не было.

«После вакцинации в организме формируется иммунный ответ. Он помогает бороться с вирусом, если человек с ним встретится. В большинстве случаев это проходит бессимптомно, но изредка возникает симптоматика, которая расценивается как заболевание вакцинированных. При этом она гораздо ниже, чем у тех, кто не делал прививку», — прокомментировал Тяжельников.

И посоветовал обязательно делать прививки прежде всего тем, кто страдает хроническими патологиями, поскольку для них коронавирус гораздо опаснее.

«Благодаря массовой иммунизации мы победили такие серьезные заболевания, как оспа, корь, полиомиелит и прочие», — напомнил врач.

Совсем недавно - в июне - привилась и главврач поликлиники №68 Наталья Кузенкова. Весной она тяжело перенесла коронавирус, а теперь выработанный иммунитет стал снижаться, поэтому решилась вакцинироваться. По ее словам, бояться нужно не прививки, а вируса.

Как рассказал еще один из привитых врачей - завотделением клинической фармакологии больницы им. C. C. Юдина Игорь Сычев, у него после иммунизации недолго наблюдались незначительное повышение температуры, а также легкая слабость.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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