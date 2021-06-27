Юристы назвали способ сохранить работу, не прививаясь от коронавируса COVID-19

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Юристы назвали способ сохранить работу, не прививаясь от коронавируса COVID-19
Здоровье

Только врач может освободить от обязательной вакцинации, уверен юрист Асад Юсуфов.

Он рассказал, как можно избежать обязательной вакцинации от COVID-19 и сохранить работу, передает URA.RU.

В тех случаях, если по медицинским показателям человек не может прививаться, то это подтверждает врач и лишь с его заключением можно избежать обязательной вакцинации, подчеркнул Юсуфов.

«Если человек получает медотвод от вакцинации, это является основанием для того, чтобы он не вакцинировался», — объяснил эксперт.

Поэтому тем, кому прививаться нельзя из-за сильной аллергии на компоненты вакцины, либо из-за какого-либо заболевания, работодатель не может такого работника отстранить от работы.

В случае если работодатель и далее добивается от сотрудника, чтобы он вакцинировался, то это является нарушением трудового законодательства и дает право сотруднику обратиться в соответствующую инспекцию.

А тем временем, как отмечают эксперты, в РФ растет рынок «липовых» сертификатов о вакинации от коронавируса. За несколько тысяч рублей предлагается даже внесение данных «вакцинированного» в реестр.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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