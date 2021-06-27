Врач-инфекционист Малышев объяснил, почему не работает «золотое правило» вакцинации

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Врач-инфекционист Малышев объяснил, почему не работает «золотое правило» вакцинации
Здоровье

В сети все, кто посчитает нужным - специалисты, неспециалисты - рассуждают о том, что иммунизацию нельзя проводить на пике заболеваемости. Однако это утверждение не является верным. По словам врача-инфекциониста Николая Малышева, прививать население в условиях тяжелой эпидобстановки не только полностью оправдано, но и необходимо. Причем, сделать это следует в максимально быстром темпе, дабы остановить распространение индийского штамма коронавируса.

Существует два варианта проведения прививочной кампании: плановая вакцинация, которая считается «золотым стандартом» и проводится заранее при угрозе прихода инфекции - например, осенью - в ожидании гриппа.

Второй вариант экстренный. Это вакцинация по эпидемическим показаниям, которая, собственно, сейчас и проводится.

«Вакцинация в условиях подъема заболеваемости - это вынужденная мера, но она укладывается в правовое русло. В очагах инфекции необходимо вакцинировать население немедленно, чтобы предотвратить ее широкое распространение», - пояснил профессор Малышев.

Он отметил, что золотое правило эпидемиологии - это плановая вакцинация, однако с ростом уровня заболеваемости, который наблюдается в последние недели, «деваться некуда» - ждать нельзя, иначе это приведет к негативным последствиям.

К слову, по такому типу людей в России вакцинируют не впервые. Подобное наблюдалось в 90-х годах, когда в Москве и ряде других городов была вспышка дифтерии. Переломить тяжелую эпидемиологическую ситуацию удалось лишь благодаря вакцинации по эпидпоказаниям.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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