Врач Миннуллин: Пожилые, заразившиеся новыми штаммами коронавируса, практически не имеют шансов

Новые мутации коронавируса быстро приспосабливаются к окружающим условиям, и могут проявлять еще большую агрессию. Об этом рассказал первый заместитель главврача по медицинской части РКБ Марсель Миннуллин. В этой связи он упомянул о важности ускорения темпов вакцинации в России, так как индийский дельта-штамм способен заражать даже людей с уже сформированной иммунной защитой.

Новый вариант вируса очень агрессивен, сообщил врач. Самое опасное заключается в том, что под угрозой находятся не только пожилые, но и молодые люди. Новая мутация поражает неокрепшие организмы, поэтому молодежь и дети могут переносить заболевание очень тяжело.

«Пожилые, заболевшие новыми штаммами, практически не имеют шансов, если они не сделали прививку», - добавил врач.

Он также сказал, что у вакцинированного человека риск летального исхода существенно снижается, пишет mednovelty.ru .

Наряду с этим Миннуллин подчеркнул, что мутация вируса усиливает его ригидность, то есть, он становится неподатливым к наработанным схемам лечения. Вакцина на какое-то время гарантирует то, что человек не будет болеть, но она не может полностью защитить от заражения.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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