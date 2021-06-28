Минздрав разъяснил, с какими диагнозами от коронавируса COVID-19 не прививают

Минздрав России выпустил специальные инструкции, в которых говорится и о том, кому из россиян следует отказаться от вакцинации или повременить с прививкой.

На текущий момент в стране людей прививают четырьмя препаратами - «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак», «ЭпиВакКорона». Все они отечественного производства.

Эти вакцины не подходят для людей с гиперчувствительностью к компонентам препарата, которые страдают тяжелыми аллергиями или сталкивались с поствакцинальными реакциями на любую другую (не от коронавируса), вакцину. Дети в возрасте 18 лет и кормящие матери в России пока вакцинацией не охвачены - все четыре препарата запрещены к применению для этих категорий. А вот беременным женщинам прививаться можно, но только «Спутник V».

Вакцинироваться от CoViD-19 нельзя при обострении хронических заболеваний, а также при любых острых болезнях. Следует дождаться стойкой ремиссии или полного выздоровления.

«Спутник V» не может быть применен для вакцинации людей, у которых наблюдались симптомы ОРВИ менее двух недель назад, а также пациентов с онкологическими или аутоиммунными заболеваниями.

Гражданам с заболеваниями эндокринной системы, хроническими заболеваниями почек и печени, тяжелыми формами заболевания кровеносной системы и нарушением мозгового кровообращения этой вакциной привиться можно, но под наблюдением врача.

У «Спутника Лайт» практически такие же противопоказания, как и у базовой вакцины от центра им. Гамалеи. Эта вакцина рекомендована для ревакцинации, но не применяется для лиц старшего возраста - от 60 лет.

Вакцина «КовиВак» может применяться у пациентов с заболеваниями легких, печени и почек, нарушениями эндокринной системы, сердечно-сосудистыми заболеваниями и проблемами с кровеносной системой, но с осторожностью.

Список исключений для применения «ЭпиВакКорона» схож с тем, что действует для «Спутника V», но с осторожностью ее надо применять людям со злокачественными заболеваниями тканей и крови, пациентам с метаболическим синдромом, больным эпилепсией, другими патологиями ЦНС и почечной недостаточностью.

Эта вакцина наименее реактогенная, то бишь прививка переносится легко.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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